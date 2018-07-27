ГИБДД в Челябинской области начала усиленно следить за водителями на железнодорожных переездах

Фото с сайта pikabu.ru

В Челябинской области с 23 по 31 июля проводится мероприятие «Внимание, переезд».

Места пересечений дороги и железнодорожных путей являются наиболее опасными участками движения, напомнили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску. Всего на территории города таких объектов 69. Статистика показывает, что 95% ДТП происходят по вине водителей автомобилей, автобусов и других транспортных средств, пересекающих рельсы.

Чаще всего аварии происходят из-за неверной оценки дорожной обстановки на переезде. За нарушение правил проезда через железнодорожные пути водителю грозит штраф в размере 1 тыс. рублей или лишение прав на срок от трех до шести месяцев. Если автомобилист попадется на нарушении второй раз, то его могут лишить прав уже на год.

Фото с сайта pikabu.ru

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