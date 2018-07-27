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Отдыхающих на Тургояке испугали большие пиявки
27.07.2018 г. 13:21
Скриншот видео с сайта vk.com
Очевидцы в соцсетях сообщили, что в озере Тургояк выросло количество пиявок.
Видео с пиявками опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «ЧП Миасс». Многие пользователи высказали опасения по поводу чистоты водоема, в котором заметили таких обитателей. Другие же написали, что, наоборот, наличие пиявок – хороший признак. «Их наличие в пруду или озере означает, что там нет опасных для человека минеральных удобрений, а водоросли и рыбы в пруду здоровые. В такую воду можно смело окунаться», - написал один из комментаторов под публикацией.
Озеро Тургояк считается одним из чистейших озер Южного Урала и является памятником природы.
Видео: Ольга Казанцева / vk.com
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