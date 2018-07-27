- 62.9471р. - 0.1365
- 73.8181р. + 0.0671
-
29.06.2018 г. | 08:48
Количество лесных пожаров в Челябинской области увеличилось в семь раз
27.07.2018 г. 13:12
Прокуратура оценила ущерб от природных пожаров на Южном Урале в 15 млн рублей.
Общая площадь лесных возгораний на территории региона с начала 2018 года составила свыше 18 тыс. га. Произошло 58 крупных пожаров. Это показатель, превышающий в семь раз данные по 2017 году. Самые масштабные возгорания были ликвидированы в Пластовском, Октябрьском, Чебаркульском, Кыштымском, Аргаяшском и Каслинском лесничествах.
В прокуратуре подсчитали и ущерб от возгораний. Он составил 15 млн рублей. В прокуратуре заявили, что лесничества принимают недостаточно мер для охраны лесов от возгораний. Ситуация требует кардинального изменения. В связи с этим восьми лесничествам внесены представления. 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Одного специалиста понизили в должности, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
- 22.05.2018 г. Эксперты ОНФ обвинили южноуральских чиновников в занижении статистики лесных пожаров
- 21.05.2018 г. В Челябинской области природный пожар уничтожил несколько десятков гаражей с автомобилями
- 16.05.2018 г. Замгубернатора Олег Климов предложил создать доску «почета» для поджигателей лесов
- 16.05.2018 г. В Челябинской области потушили один из самых крупных лесных пожаров за последние годы
- 16.05.2018 г. Челябинск окружают природные пожары