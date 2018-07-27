Количество лесных пожаров в Челябинской области увеличилось в семь раз

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Прокуратура оценила ущерб от природных пожаров на Южном Урале в 15 млн рублей.

Общая площадь лесных возгораний на территории региона с начала 2018 года составила свыше 18 тыс. га. Произошло 58 крупных пожаров. Это показатель, превышающий в семь раз данные по 2017 году. Самые масштабные возгорания были ликвидированы в Пластовском, Октябрьском, Чебаркульском, Кыштымском, Аргаяшском и Каслинском лесничествах.

В прокуратуре подсчитали и ущерб от возгораний. Он составил 15 млн рублей. В прокуратуре заявили, что лесничества принимают недостаточно мер для охраны лесов от возгораний. Ситуация требует кардинального изменения. В связи с этим восьми лесничествам внесены представления. 15 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Одного специалиста понизили в должности, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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