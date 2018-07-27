В Челябинске ограничат движение на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспектов

Фото с сайта mayaksbor.ru

Работы на разных участках перекрестка двух ключевых транспортных артерий Челябинска продлятся до конца лета.

Они начались в пятницу, 27 июля, на Свердловском проспекте в южном направлении и на Комсомольском в сторону северо-запада. Работы ведутся открытым способом как на проезжей части, так и на тротуарах. В пресс-службе городской администрации пояснили, что это связано с реконструкцией участка тепломагистрали ЧГРЭС. Движение возобновится в нормальном режиме в 06:00 в понедельник, 30 июля.

С 3 по 6 августа на перекрестке закроют проезд по Комсомольскому проспекту в восточном направлении. Движение по Свердловскому в сторону центра будет ограничено. Завершающий этап ремонта пройдет с 6 по 25 августа в районе дома №6 по Свердловскому проспекту в южном направлении.

Фото с сайта mayaksbor.ru

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