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29.06.2018 г. | 08:48
В Озерске потратят 10 млн рублей на реконструкцию ДК «Строитель»
27.07.2018 г. 12:48
Губернатор Борис Дубровский поручил отремонтировать дворец культуры в Озерске на средства областного бюджета.
Здание ДК «Строитель» возвели в 1959 году. За 60 лет там ни разу не проводили капитальный ремонт, была только заменена кровля. Во дворце культуры регулярно проводятся мероприятия для ветеранов и их семей. В 2016 году там начал работу центр общественных инициатив «Созидание», который занимается социальной поддержкой пожилых людей.
Глава региона поручил выделить 10 млн рублей на реконструкцию ДК «Строитель». На эти деньги отремонтируют фасад и входную группу здания, а также заменят двери и окна. Планируется и благоустроить территорию вокруг дворца культуры. В этом году Озерск получит из областного бюджета почти 12 млн рублей на капремонт дорог и еще 26,5 млн рублей на формирование комфортной городской среды.
Фото с сайта mayak-dk.ru
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