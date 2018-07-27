На кухне детского лагеря в Челябинской области нашли гнилые овощи

Фото с сайта evpat.ru

Прокуратура проверила школы с лагерями дневного пребывания детей в Уйском районе.

В результате в ряде образовательных учреждений сотрудники надзорного ведомства нашли существенные нарушения. Так, в школе поселка Выдрино отсутствовал паспорт безопасности, а в селе Ларино с детьми работал ранее судимый человек. В начальной школе села Уйское нашли гнилые овощи без маркировки. Аналогичные нарушения были и в детском оздоровительном лагере «Сосновый Бор».

По данным фактам возбудили дела об административных правонарушениях. Их направили на рассмотрение в территориальный отдел Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта evpat.ru

Все новости за 27.07.2018 г.»