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На кухне детского лагеря в Челябинской области нашли гнилые овощи
27.07.2018 г. 11:59
Фото с сайта evpat.ru
Прокуратура проверила школы с лагерями дневного пребывания детей в Уйском районе.
В результате в ряде образовательных учреждений сотрудники надзорного ведомства нашли существенные нарушения. Так, в школе поселка Выдрино отсутствовал паспорт безопасности, а в селе Ларино с детьми работал ранее судимый человек. В начальной школе села Уйское нашли гнилые овощи без маркировки. Аналогичные нарушения были и в детском оздоровительном лагере «Сосновый Бор».
По данным фактам возбудили дела об административных правонарушениях. Их направили на рассмотрение в территориальный отдел Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта evpat.ru
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