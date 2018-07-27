Глава аппарата челябинской гордумы Юрий Чанов уволился после обвинений в коррупции

Фото с сайта chelduma.ru

Руководитель аппарата гордумы Челябинска написал заявление об увольнении.

Решением председателя думы Станислава Мошарова на этом посту Юрия Чанова сменит нынешний руководитель референтуры спикера Виктория Мирошниченко. Об этом корреспонденту «Челябинского эха» рассказали в пресс-службе городской думы. Кроме того, в отставку по собственному желанию ушел управляющий делами гордумы Алексей Бурлев, который до этого исполнял обязанности руководителя аппарата.

Юрия Чанова задержали 15 мая в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Его обвиняют в получении взятки в размере 300 тыс. рублей от экс-директора «Нового художественного театра» Виталия Богверадзе. Юрий Чанов признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. В данный момент он находится под домашним арестом.

Фото с сайта chelduma.ru

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