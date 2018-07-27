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В Магнитогорске задержали человека, стрелявшего в воздух из автомобиля свадебного кортежа
27.07.2018 г. 11:37
Фото с сайта 74.мвд.рф
Магнитогорские полицейские вычислили «свадебного стрелка».
В минувшую пятницу, 20 июля, жители города стали очевидцами шумного свадебного кортежа на перекрестке улиц Вознесенской и Советской Армии. Один из его участников стрелял в воздух из окна с заднего сиденья автомобиля ВАЗ-2115.
Правоохранительные органы в результате опроса очевидцев и изучения записей с камер наблюдения вычислили машину и установили личность стрелка. Им оказался 22-летний парень. В воздух он палил из стартового пистолета. За хулиганство его привлекли к административной ответственности. Свадебному стрелку грозит до 1 тыс. рублей штрафа или арест на срок до 15 суток, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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