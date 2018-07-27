Челябинцам, чьи дети выпадают из окон, пригрозили уголовными делами

Фото с сайта kazanfirst.ru

Прокуратура напомнила родителям об ответственности за жизнь и здоровье детей.

Как отметили в надзорном ведомстве, в последнее время участились случаи выпадения малолетних детей из окон квартир. В связи с этим родителей призвали ставить на рамы специальные фиксаторы, не позволяющие створке открыться более, чем на несколько сантиметров. Москитные сетки на рамы рекомендуют ставить только при наличии защиты на окнах. Кроме того, в квартирах, где живут малолетние дети, не следует держать окна открытыми и ставить возле них мебель.

В прокуратуре напомнили, что за оставление детей в опасности для родителей предусмотрена уголовная ответственность. В теплое время года дети в Челябинске регулярно выпадают из окон, которые часто лишь прикрыты ненадежными москитными сетками. С начала 2018 года произошло более десяти таких инцидентов, которые в ряде случаев были смертельными.

Фото с сайта kazanfirst.ru

Все новости за 27.07.2018 г.»