Челябинская область вошла в топ-20 регионов с наименьшей долговой нагрузкой

Фото с сайта vk.com

В Челябинской области снизился объем государственного долга.

С начала года он уменьшился на 3,2%. Таковы данные «РИА Рейтинг», которое сравнило объемы госдолга в субъектах России по итогам первой половины 2018 года. Так, в Челябинской области этот показатель несколько превышает 15 млрд рублей. Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета региона составило 12%. Доля бюджетных кредитов в суммарном объеме областного госдолга за первое полугодие достигла 64%.

В целом, по данным исследования, объем долговой нагрузки в регионах России продолжает снижаться. Так, на 1 июля средний показатель составил 27,7%, что почти на 3% меньше, чем было в январе. В абсолютных цифрах суммарный объем госдолга регионов России составляет 2,2 трлн рублей. За полгода он снизился почти на 5,5%.

Фото с сайта vk.com

Все новости за 27.07.2018 г.»