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29.06.2018 г. | 08:48
Челябинская область вошла в топ-20 регионов с наименьшей долговой нагрузкой
27.07.2018 г. 10:42
В Челябинской области снизился объем государственного долга.
С начала года он уменьшился на 3,2%. Таковы данные «РИА Рейтинг», которое сравнило объемы госдолга в субъектах России по итогам первой половины 2018 года. Так, в Челябинской области этот показатель несколько превышает 15 млрд рублей. Отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам бюджета региона составило 12%. Доля бюджетных кредитов в суммарном объеме областного госдолга за первое полугодие достигла 64%.
В целом, по данным исследования, объем долговой нагрузки в регионах России продолжает снижаться. Так, на 1 июля средний показатель составил 27,7%, что почти на 3% меньше, чем было в январе. В абсолютных цифрах суммарный объем госдолга регионов России составляет 2,2 трлн рублей. За полгода он снизился почти на 5,5%.
Фото с сайта vk.com
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