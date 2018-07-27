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29.06.2018 г. | 08:48
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В 2020 в Чурилово построят фитнес-центр с бассейном
27.07.2018 г. 10:35
Фото с сайта pixabay.com
Через два года на северо-востоке Челябинска откроется спортивно-досуговый комплекс с бассейном.
Длина дорожек в бассейне составит 25 метров, там смогут заниматься пловцы с разным уровнем подготовки. Также комплекс будет включать залы для занятий хореографией, спортивными танцами, художественной гимнастикой.
«У детей и у взрослых появится новое место для общения, тренировок и новых достижений», - цитирует руководителя компании-застройщика Валерия Истомина «Деловой квартал». Разрешение на строительство объекта инвестор уже получил.
Фото с сайта pixabay.com
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