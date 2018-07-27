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Водитель-бесправник возле Снежинска устроил смертельное ДТП
27.07.2018 г. 10:21
Фото с сайта 74.мвд.рф
На трассе в Челябинской области столкнулись два ВАЗа, водитель одного из них погиб.
35-летний водитель ВАЗ-2115, лишенный прав, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области. Произошло лобовое столкновение с ВАЗ-2107.
В результате погиб 66-летний мужчина, который был за рулем «семерки». С ним в машине были жена и две девочки 8 и 9 лет. Виновник аварии, как и супруга погибшего, доставлены в больницу. О состоянии детей не сообщается.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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