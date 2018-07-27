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В Челябинске на период НМУ усилили контроль за воздухом с помощью передвижных лабораторий
27.07.2018 г. 09:01
Фото с сайта gorod55.ru
Минэкологии Челябинской области совместно с Росприроднадзором усилили контроль за выбросами промышленных предприятий.
Замеры уровня загрязнения атмосферы производят силами двух передвижных лабораторий. Они берут пробы воздуха на границах жилых кварталов в зоне влияния промышленных предприятий. Также сотрудники минэкологии и Росприроднадзора по обращениям населения проводят проверки на производственных площадках Челябинска. Сейчас в столице Южного Урала, а также в Карабаше, Сатке и Коркино действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. По данным челябинского гидрометцентра, он продлится до воскресенья, 29 июля.
Фото с сайта gorod55.ru
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