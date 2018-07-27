В Челябинске на период НМУ усилили контроль за воздухом с помощью передвижных лабораторий

Фото с сайта gorod55.ru

Минэкологии Челябинской области совместно с Росприроднадзором усилили контроль за выбросами промышленных предприятий.

Замеры уровня загрязнения атмосферы производят силами двух передвижных лабораторий. Они берут пробы воздуха на границах жилых кварталов в зоне влияния промышленных предприятий. Также сотрудники минэкологии и Росприроднадзора по обращениям населения проводят проверки на производственных площадках Челябинска. Сейчас в столице Южного Урала, а также в Карабаше, Сатке и Коркино действует режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. По данным челябинского гидрометцентра, он продлится до воскресенья, 29 июля.

Фото с сайта gorod55.ru

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