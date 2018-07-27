Челябинцев в Саду Победы в День ВМФ бесплатно накормят макаронами по-флотски

Фото с сайта krd.ru

29 июля в Тракторозаводском районе будут отмечать День Военно-морского флота.

Праздник по традиции отмечается в последнее воскресенье июля. Несмотря на то, что Южный Урал достаточно удален от морей и океанов, в регионе живет множество тех, кто проходил службу в рядах военно-морского флота. Также Челябинская область держит почетное шефство над некоторыми кораблями ВМФ России. В их числе подводные лодки «Магнитогорск» и «Челябинск», а также большой десантный корабль «Цезарь Куников».

Как рассказал корреспонденту «Челябинского эха» один из организаторов праздника, ветеран морской пехоты Валентин Журавлев, в этом году на празднике ожидают свыше 1 тыс. гостей. В Саду Победы челябинцев будут угощать макаронами по-флотски из полевой кухни, детям раздадут сладости, моряки будут соревноваться в перетягивании каната. Для горожан с концертной программой выступит заслуженный артист России Вячеслав Усольцев. Начало праздника в 11:00.

Фото с сайта krd.ru

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