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29.06.2018 г. | 08:48
Сатке выделили 8 млн рублей на оформление в собственность бесхозных электросетей
27.07.2018 г. 08:35
Губернатор Борис Дубровский распорядился направить из регионального бюджета 8 млн рублей электросетевому хозяйству Сатки.
В Челябинской области по поручению губернатора идет работа по сокращению числа бесхозных электросетевых объектов. «Сети, которые не оформлены в собственность, в первую очередь, представляют угрозу безопасности населения. Ведь без должного обслуживания они ветшают», - отметил Борис Дубровский. Также, по словам главы региона, такие объекты могут быть привлекательными в плане незаконных врезок и воровства электроэнергии. Своих средств у Саткинского района на перевод в муниципальную собственность не хватает, поэтому и принято решение направить деньги из области.
Власти района в ближайшее время объявят аукцион. До конца октября 2018 года организация, победившая на торгах, должна будет подготовить технические планы и паспорта на объекты. После получения документов все они будут поставлены на учет в Росреестре как бесхозное имущество. После этого по решению суда объекты перейдут в муниципальную собственность, и их смогут передать в обслуживание ПАО «Россети».
Фото с сайта neftegaz.ru
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