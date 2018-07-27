Сатке выделили 8 млн рублей на оформление в собственность бесхозных электросетей

Фото с сайта neftegaz.ru

Губернатор Борис Дубровский распорядился направить из регионального бюджета 8 млн рублей электросетевому хозяйству Сатки.

В Челябинской области по поручению губернатора идет работа по сокращению числа бесхозных электросетевых объектов. «Сети, которые не оформлены в собственность, в первую очередь, представляют угрозу безопасности населения. Ведь без должного обслуживания они ветшают», - отметил Борис Дубровский. Также, по словам главы региона, такие объекты могут быть привлекательными в плане незаконных врезок и воровства электроэнергии. Своих средств у Саткинского района на перевод в муниципальную собственность не хватает, поэтому и принято решение направить деньги из области.

Власти района в ближайшее время объявят аукцион. До конца октября 2018 года организация, победившая на торгах, должна будет подготовить технические планы и паспорта на объекты. После получения документов все они будут поставлены на учет в Росреестре как бесхозное имущество. После этого по решению суда объекты перейдут в муниципальную собственность, и их смогут передать в обслуживание ПАО «Россети».

Фото с сайта neftegaz.ru

Все новости за 27.07.2018 г.»