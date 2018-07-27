Компании Южного Урала начали подавать заявки на соискание бизнес-премии «Сделано в Челябинске»

Фото: Алиса Ческидова

Организаторы получили первую партию заявок на участие в проекте «Сделано в Челябинске».

Побороться за рекламное сопровождение бизнеса на миллион рублей уже решили компании из сфер маркетинга, инноваций, производства изоляционных материалов, торговли товарами для семьи и детей. Прием заявок идет до 20 августа. В финал проекта выйдут 10 участников. Один из них по решению экспертного совета станет обладателем главного приза - годового рекламного сопровождения бизнеса на миллион рублей.

Все участники проекта «Сделано в Челябинске» получат возможность заявить о себе на весь Урал, поднять бизнес на новый уровень, повысить лояльность и доверие клиентов и партнеров, повысить узнаваемость бренда, увеличить прибыль. Торжественная церемония вручения бизнес-премии состоится в декабре. «Сделано в Челябинске» - мультимедийный проект «Челябинского эха» и 31 канала. Проводится четвертый год подряд. Прием заявок открыт на сайте echochel.ru.

Фото: Алиса Ческидова

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