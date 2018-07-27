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29.06.2018 г. | 08:48
Компании Южного Урала начали подавать заявки на соискание бизнес-премии «Сделано в Челябинске»
27.07.2018 г. 07:50
Организаторы получили первую партию заявок на участие в проекте «Сделано в Челябинске».
Побороться за рекламное сопровождение бизнеса на миллион рублей уже решили компании из сфер маркетинга, инноваций, производства изоляционных материалов, торговли товарами для семьи и детей. Прием заявок идет до 20 августа. В финал проекта выйдут 10 участников. Один из них по решению экспертного совета станет обладателем главного приза - годового рекламного сопровождения бизнеса на миллион рублей.
Все участники проекта «Сделано в Челябинске» получат возможность заявить о себе на весь Урал, поднять бизнес на новый уровень, повысить лояльность и доверие клиентов и партнеров, повысить узнаваемость бренда, увеличить прибыль. Торжественная церемония вручения бизнес-премии состоится в декабре. «Сделано в Челябинске» - мультимедийный проект «Челябинского эха» и 31 канала. Проводится четвертый год подряд. Прием заявок открыт на сайте echochel.ru.
Фото: Алиса Ческидова
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