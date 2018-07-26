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Жителей Копейска возмутила реклама пива с образом первооткрывателя угля на Южном Урале
26.07.2018 г. 15:35
Фото с сайта vladtime.ru
Копейские пивовары своей рекламой с образом Ивана Редикорцева привлекли внимание антимонопольщиков.
Заявление в УФАС поступило от городской администрации. По словам местных чиновников, использование пивоварней имени горного инженера Ивана Редикорцева, который в середине XIX века открыл на Урале залежи каменного угля, оскорбляет копейчан.
Также в УФАС отметили, что реклама алкоголя не должна содержать образы людей. Кроме того, сам принцип размещения баннера противоречит законодательству. Антимонопольная служба возбудила дело в отношении рекламодателя и владельца пивоварни-магазина. Слушание пройдет 28 августа.
Фото с сайта vladtime.ru
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