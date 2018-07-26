Иск о закрытии городской свалки перенаправили в Металлургический районный суд

Фото с сайта rfdeti.ru

Дело о закрытии городской свалки на 90 суток будут рассматривать в Металлургическом райсуде.

В Центральном районном суде прошло заседание по иску минэкологии и прокуратуры к «Горэкоцентру». В ходе рассмотрения дела помощник прокурора указала на неверное определение территориальной подведомственности, пишет «Ъ-Южный Урал». Ошибку допустило министерство экологии. На заседании заявили ходатайство о направлении материалов проверки в Металлургический райсуд. Судья удовлетворил просьбу, дополнив дело доказательствами незаконного складирования отходов на городском полигоне.

Закрыть челябинский полигон на три месяца требуют прокуратура и министерство экологии. Причина в том, что «Горэкоцентр» размещает мусор на объекте, который не включен в госреестр.

Фото с сайта rfdeti.ru

Все новости за 26.07.2018 г.»