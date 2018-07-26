Бывшему директору «Златмаша» Сергею Лемешевскому предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Фото с сайта zlatmash.ru

Гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского обвиняют в мошенничестве.

Он заключал фиктивные договоры на оказание услуг с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры». Фактически же работу выполняли штатные юристы НПО имени Лавочкина. Таким образом, за два года госкорпорация «Роскосмос» заплатила адвокатской конторе 330 млн рублей. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе СК РФ. Сергей Лемешевский с 2005 года в течение десяти лет руководил Златоустовским машиностроительным заводом. За это время он дважды избирался депутатом Законодательного собрания Челябинской области. На руководящую должность в «Роскосмос» Лемешевский перешел в 2015 году.

Фото с сайта zlatmash.ru

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