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29.06.2018 г. | 08:48
Первый замминистра экономразвития Челябинской области Антон Бахаев дал чистосердечное признание
26.07.2018 г. 14:41
Антон Бахаев, задержанный по подозрению в хищении бюджетных средств, начал давать показания.
Ранее он отказывался свидетельствовать против себя, ссылаясь на 51 статью Конституции, однако сейчас подписал досудебное соглашение. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник. Защита подследственного подала апелляцию об изменении меры пресечения, не связанной с изоляцией. Дату ее рассмотрения назначит областной суд.
Первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева задержали 19 июля по подозрению в аферах с деньгами, выделенными на проведение Российско-Казахстанского форума, который состоялся осенью 2017 года. По этому же эпизоду правоохранители задержали главу агентства международного сотрудничества Ольгу Алейникову, но впоследствии отпустили под подписку о невыезде.
Фото с сайта gubernator74.ru
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