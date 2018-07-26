В центре Челябинска ГИБДД устроило облаву на автомобили «Яндекс.Такси»

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

Массовые проверки водителей «Яндекс.Такси» прошли на улицах Челябинска.

В четверг, 26 июля, с 09:00 до 11:00 сотрудники госавтоинспекции проверили более 80 машин. Выяснилось, что многие автомобили зарегистрированы на физлиц и используются по договорам аренды. Контроль за их техническим состоянием отсутствует, а медицинское освидетельствование водителей не проводилось. Выявлены и нарушения режима труда и отдыха.

Всего с начала 2018 года в Челябинске произошло 17 ДТП с участием такси. В них погибли двое и пострадали еще 22 человека. По всей вероятности, поводом к проверке послужила авария на площади Революции, которая произошла в ночь на среду, 25 июля. Водитель автомобиля «Яндекс.Такси» попытался проехать на красный свет, в результате чего в него врезался ВАЗ-2106. В ДТП пострадала женщина – пассажирка такси. Оба погибших, о которых говорится в статистике, также были клиентами «Яндекс.Такси».

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

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