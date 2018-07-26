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В Челябинске работника кукольного театра уличили в эксгибиционизме
26.07.2018 г. 14:11
Фото с сайта vladtime.ru
В Челябинске задержали сотрудника кукольного театра, который демонстрировал прохожим половые органы.
О странном мужчине сообщила девушка, которая шла по двору дома на улице Каслинской. К ней подбежал незнакомец и начал демонстрировать свои половые органы. Девушка убежала и вызвала полицейских. На место приехал наряд ППС. Правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 28-летний декоратор Челябинского кукольного театра. Он сообщил, что находился под действием энергетика. В отношении нарушителя составили протокол.
Фото с сайта vladtime.ru
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