В Челябинске работника кукольного театра уличили в эксгибиционизме

Фото с сайта vladtime.ru

В Челябинске задержали сотрудника кукольного театра, который демонстрировал прохожим половые органы.

О странном мужчине сообщила девушка, которая шла по двору дома на улице Каслинской. К ней подбежал незнакомец и начал демонстрировать свои половые органы. Девушка убежала и вызвала полицейских. На место приехал наряд ППС. Правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 28-летний декоратор Челябинского кукольного театра. Он сообщил, что находился под действием энергетика. В отношении нарушителя составили протокол.

Фото с сайта vladtime.ru

Все новости за 26.07.2018 г.»