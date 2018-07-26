Снова москитная сетка. В Челябинске двухлетний ребенок выпал с четвертого этажа

Фото с сайта rfdeti.ru

В Советском районе двухлетнего мальчика госпитализировали после падения из окна четвертого этажа.

ЧП произошло днем в среду, 25 июля, на улице Рессорной. Двухлетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса. В итоги ребенок вместе с ней слетел вниз. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Фото с сайта rfdeti.ru

Все новости за 26.07.2018 г.»