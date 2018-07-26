В августе на предприятиях «Мечела» в Челябинске пройдет независимый экологический аудит

Фото с сайта mechel.ru

Независимые эксперты представили план экологической проверки челябинских предприятий «Мечела».

Ее проведут сотрудники «НИИ Атмосфера» из Санкт-Петербурга. Аудит охватит все челябинские предприятия промышленной группы: ЧМК, «Мечел-Кокс», «Мечел-Материалы», «Мечел-Энерго», а также филиал «Уральской кузницы». Эксперты проведут всестороннее обследование источников выбросов, очистных сооружений и условий размещения отходов. Результаты аудита и план мероприятий по дальнейшему снижению негативного воздействия на окружающую среду обнародуют в начале 2019 года.

Экологическая проверка на «Мечеле» проходит добровольно в рамках трехстороннего соглашения с областными властями и Росприроднадзором, которое определяет комплекс природоохранных мер на ближайшие два года. Всего на их реализацию планируется потратить почти 1,5 млрд рублей.

Фото с сайта mechel.ru

Все новости за 26.07.2018 г.»