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29.06.2018 г. | 08:48
В августе на предприятиях «Мечела» в Челябинске пройдет независимый экологический аудит
26.07.2018 г. 13:39
Независимые эксперты представили план экологической проверки челябинских предприятий «Мечела».
Ее проведут сотрудники «НИИ Атмосфера» из Санкт-Петербурга. Аудит охватит все челябинские предприятия промышленной группы: ЧМК, «Мечел-Кокс», «Мечел-Материалы», «Мечел-Энерго», а также филиал «Уральской кузницы». Эксперты проведут всестороннее обследование источников выбросов, очистных сооружений и условий размещения отходов. Результаты аудита и план мероприятий по дальнейшему снижению негативного воздействия на окружающую среду обнародуют в начале 2019 года.
Экологическая проверка на «Мечеле» проходит добровольно в рамках трехстороннего соглашения с областными властями и Росприроднадзором, которое определяет комплекс природоохранных мер на ближайшие два года. Всего на их реализацию планируется потратить почти 1,5 млрд рублей.
Фото с сайта mechel.ru
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