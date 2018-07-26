В Челябинске ФСБ задержала двух сотрудников Росреестра при получении взятки

Фото с сайта r22.fssprus.ru

В челябинском управлении Росреестра прошли задержания и обыски.

Силовики задержали двух высокопоставленных сотрудников ведомства во время передачи крупной суммы денег. Она предназначалась чиновникам за посредничество в оформлении документов на недвижимость. В управлении Следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело. В данный момент по решению суда сотрудники Росреестра отправлены в СИЗО.





Фото с сайта r22.fssprus.ru

Все новости за 26.07.2018 г.»