В Челябинске ФСБ задержала двух сотрудников Росреестра при получении взятки

26.07.2018 г. 13:17

В Челябинске ФСБ задержала двух сотрудников Росреестра при получении взятки
Фото с сайта r22.fssprus.ru

В челябинском управлении Росреестра прошли задержания и обыски.

Силовики задержали двух высокопоставленных сотрудников ведомства во время передачи крупной суммы денег. Она предназначалась чиновникам за посредничество в оформлении документов на недвижимость. В управлении Следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело. В данный момент по решению суда сотрудники Росреестра отправлены в СИЗО.

 Фото с сайта r22.fssprus.ru

    

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