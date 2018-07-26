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В Челябинске ФСБ задержала двух сотрудников Росреестра при получении взятки
26.07.2018 г. 13:17
Фото с сайта r22.fssprus.ru
В челябинском управлении Росреестра прошли задержания и обыски.
Силовики задержали двух высокопоставленных сотрудников ведомства во время передачи крупной суммы денег. Она предназначалась чиновникам за посредничество в оформлении документов на недвижимость. В управлении Следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело. В данный момент по решению суда сотрудники Росреестра отправлены в СИЗО.
Фото с сайта r22.fssprus.ru
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