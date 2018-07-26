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У жителей Чебаркуля сбежала черепаха по кличке Молния
26.07.2018 г. 12:46
Фото с сайта ivethelp.ru
Жители Чебаркуля шесть часов искали черепаху, которая сбежала от своих хозяев.
При каких обстоятельствах черепаха сбежала — неизвестно. Объявление о пропаже появилось в группе «Типичный Чебаркуль» в среду, 25 июля. Авторы сообщения просили помочь в поисках черепахи по кличке Молния. «Черепашку мы так и не нашли, искали шесть часов. Возможно, она запуталась в зарослях лопуха и крапивы», — позже написала хозяйка питомца в комментариях к посту.
Фото с сайта ivethelp.ru
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