У жителей Чебаркуля сбежала черепаха по кличке Молния

Фото с сайта ivethelp.ru

Жители Чебаркуля шесть часов искали черепаху, которая сбежала от своих хозяев.

При каких обстоятельствах черепаха сбежала — неизвестно. Объявление о пропаже появилось в группе «Типичный Чебаркуль» в среду, 25 июля. Авторы сообщения просили помочь в поисках черепахи по кличке Молния. «Черепашку мы так и не нашли, искали шесть часов. Возможно, она запуталась в зарослях лопуха и крапивы», — позже написала хозяйка питомца в комментариях к посту.

Фото с сайта ivethelp.ru

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