Челябинцев удивила летучая мышь, которая днем гуляла по городу

Фото: Кристина Дорофеева

Жительница Челябинска засняла на видео летучую мышь, которая днем гуляла на Тополиной аллее.

Летучую мышь заметили на улице Лесопарковой. Она быстро передвигалась по бетонному бортику, а затем, увидев камеру, остановилась. Видео выложили в группе «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Челябинцев удивило, что летучая мышь гуляла по городу днем. Обычно эти животные ведут ночной образ жизни. Некоторые интернет-пользователи в комментариях отметили, что видели летучих мышей в подъездах и квартирах.

Видео: Кристина Дорофеева / vk.com

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