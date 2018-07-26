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Разбор полетов
Челябинцев удивила летучая мышь, которая днем гуляла по городу
26.07.2018 г. 12:39
Фото: Кристина Дорофеева
Жительница Челябинска засняла на видео летучую мышь, которая днем гуляла на Тополиной аллее.
Летучую мышь заметили на улице Лесопарковой. Она быстро передвигалась по бетонному бортику, а затем, увидев камеру, остановилась. Видео выложили в группе «Тополинка, Тополиная Аллея | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Челябинцев удивило, что летучая мышь гуляла по городу днем. Обычно эти животные ведут ночной образ жизни. Некоторые интернет-пользователи в комментариях отметили, что видели летучих мышей в подъездах и квартирах.
Видео: Кристина Дорофеева / vk.com
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