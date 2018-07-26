Южноуральским молодоженам можно будет подарить лес вместо букета

Фото с сайта lentaregion.ru

Челябинские эко-активисты предложили южноуральцам необычный вариант свадебного подарка.

Авторами идеи выступило движение ЭКА. С помощью сервиса PosadiLes.ru можно будет выбрать определенное количество деревьев для подарка и сделать денежный взнос. Осенью волонтеры высадят саженцы на участках, которые пострадали от лесного пожара. После этого владельцам подарочного сертификата отправят GPS-координаты и фото деревьев.

«Лес станет символом любви и долгих лет совместной счастливой жизни ваших близких. Посаженные в честь молодоженов деревья также станут отличной альтернативой цветочным букетам, которые быстро погибают», - рассказала руководитель проекта Марианна Мунтяну.

Фото с сайта lentaregion.ru

Все новости за 26.07.2018 г.»