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Южноуральским молодоженам можно будет подарить лес вместо букета
26.07.2018 г. 12:34
Фото с сайта lentaregion.ru
Челябинские эко-активисты предложили южноуральцам необычный вариант свадебного подарка.
Авторами идеи выступило движение ЭКА. С помощью сервиса PosadiLes.ru можно будет выбрать определенное количество деревьев для подарка и сделать денежный взнос. Осенью волонтеры высадят саженцы на участках, которые пострадали от лесного пожара. После этого владельцам подарочного сертификата отправят GPS-координаты и фото деревьев.
«Лес станет символом любви и долгих лет совместной счастливой жизни ваших близких. Посаженные в честь молодоженов деревья также станут отличной альтернативой цветочным букетам, которые быстро погибают», - рассказала руководитель проекта Марианна Мунтяну.
Фото с сайта lentaregion.ru
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