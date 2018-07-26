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29.06.2018 г. | 08:48
Кассационный суд, который появится в Челябинске, станет главным на Урале
26.07.2018 г. 12:24
Законопроект о создании кассационных судов общей юрисдикции в регионах одобрили в Совете Федерации.
В кассационной инстанции будут рассматриваться жалобы на решения апелляционных, региональных и районных судов, а также мировых судей. Адвокат челябинской юридической компании «Филатов и партнеры» Илья Большаков рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что решение перенести кассационные суды в регионы приняли, чтобы разгрузить Верховный суд в Москве.
«Это необходимо для того, чтобы разгрузить Верховный суд РФ. Сейчас все жалобы, пройдя областные суды, поступают в Верховный кассационный суд. В данный момент выросла нагрузка на Верховный суд, поэтому инициатива законодателя такова, чтобы создать кассационные суды в регионах с юрисдикцией, которая будет распространяться на несколько регионов РФ», - прокомментировал Илья Большаков.
Таким образом, кассационный суд в Челябинске станет промежуточной инстанцией для судов субъектов России, которые входят в Уральский федеральный округ. В октябре этого года назначат председателя суда, а сам орган начнет работу не позднее 1 октября 2019 года.
Фото с сайта treteiskiy-sud.ru
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