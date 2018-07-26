В Магнитогорске вооруженные мужчины пытались ограбить салон сотовой связи

Фото с сайта vk.com

В Магнитогорске задержали трех мужчин, которые зашли в салон сотовой связи с пистолетом и потребовали отдать им телефон.

Инцидент произошел в среду, 25 июля. Трое пьяных мужчин зашли в магазин сотовой связи на улице Ленина и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовали отдать им телефон. Охранники задержали магнитогорцев и передали их в руки полицейских. О происшествии рассказали в сообществе «Группа охранных предприятий «Право роста» в соцсети «ВКонтакте». Известно, что задержанные и раньше совершали вооруженные нападения.

Фото: Группа охранных предприятий «Право роста» / vk.com

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