Челябинский минздрав призывает посетителей тату-салонов и студий маникюра провериться на гепатит

Фото с сайта tvoianalizy.ru

В минздраве отметили, что более половины больных гепатитом южноуральцев не знают о своем заболевании.

Несмотря на то, что в последнее время наблюдается спад заболеваемости, ежегодно на Южном Урале выявляют порядка 2 тыс. случаев инфицирования. Из-за того, что гепатит поначалу протекает бессимптомно, больной может и не знать о своем заболевании и обращается к врачу только когда начинается кровотечение.

В областном минздраве рассказали о группах риска, где заражение вероятнее всего. В первую очередь это те люди, которые хоть раз делали себе инъекцию наркотиков, беременные женщины, хронические больные при первичном обследовании, пациенты на гемодиализе, а также люди с пирсингом, татуировками и постоянные клиенты студий маникюра. Всего в настоящее время одним только гепатитом С в России больны от 2 до 4 млн человек.

Фото с сайта tvoianalizy.ru

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