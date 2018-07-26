- 62.9471р. - 0.1365
- 73.8181р. + 0.0671
-
29.06.2018 г. | 08:48
Челябинский минздрав призывает посетителей тату-салонов и студий маникюра провериться на гепатит
26.07.2018 г. 11:40
В минздраве отметили, что более половины больных гепатитом южноуральцев не знают о своем заболевании.
Несмотря на то, что в последнее время наблюдается спад заболеваемости, ежегодно на Южном Урале выявляют порядка 2 тыс. случаев инфицирования. Из-за того, что гепатит поначалу протекает бессимптомно, больной может и не знать о своем заболевании и обращается к врачу только когда начинается кровотечение.
В областном минздраве рассказали о группах риска, где заражение вероятнее всего. В первую очередь это те люди, которые хоть раз делали себе инъекцию наркотиков, беременные женщины, хронические больные при первичном обследовании, пациенты на гемодиализе, а также люди с пирсингом, татуировками и постоянные клиенты студий маникюра. Всего в настоящее время одним только гепатитом С в России больны от 2 до 4 млн человек.
Фото с сайта tvoianalizy.ru
- 07.11.2017 г. Жительница Челябинска серьезно пострадала в Таиланде после падения с велосипеда
- 22.06.2016 г. В минздраве Челябинской области не стали увольнять сотрудника-взяточника
- 22.06.2016 г. Сотрудника минздрава Челябинской области задержали за взятку в 10 тыс. рублей
- 22.12.2015 г. Южноуральцы стали реже погибать в ДТП, но чаще умирать от рака и цирроза печени
- 01.10.2015 г. Три сотрудника «Карабашмеди» во время взрыва получили ожоги тяжелой степени