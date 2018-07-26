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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинске втрое выросло количество выставленных на продажу двухуровневых квартир
26.07.2018 г. 11:38
Как отметили специалисты сервиса N1.RU, сейчас на сайте 15 таких объектов. В начале этого года в продаже их было всего четыре.
Самая дорогая двухуровневая квартира в Челябинске располагается в элитном доме по адресу улица Энгельса, 49а. Объект индивидуальной планировки площадью 200 кв. метров с круглыми окнами, тремя балконами и двумя санузлами продают за 10 млн рублей.
Самые дешевые двухэтажные квартиры находятся в Новосинеглазово. Там в одном доме по улице Октябрьской продают сразу два таких объекта площадью 120 и 180 кв. метров. Их оценили примерно в 3 млн рублей каждый.
Представители сервиса N1.RU отметили, что двухуровневые квартиры – это штучный товар на рынке, к тому же весьма непрактичный из-за высокого чека на услуги ЖКХ. Кроме того, в последнее время обеспеченные люди больше предпочитают покупать загородные дома, а не элитную жилплощадь в городе.
Фото с сайта uutvdome.ru
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