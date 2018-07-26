Прокуратура потребовала от вице-губернатора Сергея Сушкова устранить нарушения в территориальной схеме обращения с отходами

Фото с сайта news.vse42.ru

У прокуратуры возникли вопросы к новой территориальной схеме обращения с ТКО в Челябинской области, которую утвердило региональное минэкологии.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что документ, в котором содержатся сведения о местах сбора отходов, объемах их накопления и логистике, не соответствует требованиям закона. В территориальной схеме нет информации о медицинских, биологических, сельскохозяйственных и других видах отходов, а также местах их размещения. Заместителю губернатора Челябинской области Сергею Сушкову прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений.

Фото с сайта news.vse42.ru

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