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Прокуратура потребовала от вице-губернатора Сергея Сушкова устранить нарушения в территориальной схеме обращения с отходами
26.07.2018 г. 11:12
Фото с сайта news.vse42.ru
У прокуратуры возникли вопросы к новой территориальной схеме обращения с ТКО в Челябинской области, которую утвердило региональное минэкологии.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что документ, в котором содержатся сведения о местах сбора отходов, объемах их накопления и логистике, не соответствует требованиям закона. В территориальной схеме нет информации о медицинских, биологических, сельскохозяйственных и других видах отходов, а также местах их размещения. Заместителю губернатора Челябинской области Сергею Сушкову прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений.
Фото с сайта news.vse42.ru
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