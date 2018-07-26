В Челябинске маршрутка протащила пассажирку по асфальту и скрылась с места происшествия

Фото с сайта wikipedia.org

В столице Южного Урала из-за действий водителя пострадала пассажирка маршрутного такси.

Все произошло в среду, 25 июля, около 18:00 на остановке в районе ТРК «Фиеста». Водитель маршрутного такси №22 не дождался, пока из салона выйдут все пассажиры, резко тронулся с места и поехал. В результате одна женщина, которая не успела выйти, упала со ступеньки. Ее протащило несколько метров по асфальту, она получила ссадины. Маршрутка на большой скорости скрылась с места происшествия.

Сын пострадавшей написал в сообщество «Наш Челябинск» во «ВКонтакте», что водитель автобуса был в неадекватном состоянии.

Фото: Давид Джумаян / vk.com



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