Прокуроры добиваются реконструкции детсада, в котором капитального ремонта не было 67 лет

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Прокуратура Миасса требует отремонтировать разрушающийся детсад.

Здание миасского детсада № 18 ввели в эксплуатацию в 1951 году. С тех пор в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Прокуроры провели проверку здания после обращения местной жительницы и установили, что карниз разрушается. Кроме того, в плохом состоянии находится водосточный желоб на крыше детсада, необходим ремонт слива, фундамента, подвала, а также замена окон. Похожую ситуацию обнаружили и в филиале детского сада, который посещают 60 воспитанников.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать учреждение или городскую администрацию провести ремонт зданий. Иск удовлетворен, сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

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