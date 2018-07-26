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29.06.2018 г. | 08:48
Прокуроры добиваются реконструкции детсада, в котором капитального ремонта не было 67 лет
26.07.2018 г. 10:55
Прокуратура Миасса требует отремонтировать разрушающийся детсад.
Здание миасского детсада № 18 ввели в эксплуатацию в 1951 году. С тех пор в нем ни разу не проводился капитальный ремонт. Прокуроры провели проверку здания после обращения местной жительницы и установили, что карниз разрушается. Кроме того, в плохом состоянии находится водосточный желоб на крыше детсада, необходим ремонт слива, фундамента, подвала, а также замена окон. Похожую ситуацию обнаружили и в филиале детского сада, который посещают 60 воспитанников.
Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать учреждение или городскую администрацию провести ремонт зданий. Иск удовлетворен, сообщили в пресс-службе областного ведомства.
Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области
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