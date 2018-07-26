Движение по Свердловскому проспекту ограничили на полторы недели

Фото с сайта vyksavkurse.ru

На Свердловском проспекте из-за реконструкции тепломагистрали перекрыли дорогу.

Работы по реконструкции участка второй тепломагистрали ЧГРЭС начались в 8 утра в четверг, 26 июля, и будут идти до 6 августа. На этот период ограничили движение транспорта по Свердловскому проспекту в районе дома № 2 по направлению к Комсомольскому проспекту, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото с сайта vyksavkurse.ru

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