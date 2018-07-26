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Движение по Свердловскому проспекту ограничили на полторы недели
26.07.2018 г. 10:52
Фото с сайта vyksavkurse.ru
На Свердловском проспекте из-за реконструкции тепломагистрали перекрыли дорогу.
Работы по реконструкции участка второй тепломагистрали ЧГРЭС начались в 8 утра в четверг, 26 июля, и будут идти до 6 августа. На этот период ограничили движение транспорта по Свердловскому проспекту в районе дома № 2 по направлению к Комсомольскому проспекту, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото с сайта vyksavkurse.ru
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