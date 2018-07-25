В Златоусте КамАЗ задавил собственного водителя

Фото с сайта Vesti-yamal.ru

В Челябинской области в результате несчастного случая погиб водитель грузовика.

Трагедия произошла около полудня в среду, 25 июля в районе 8-й линии улицы Гагарина. Водитель КамАЗа вышел из кабины, чтобы загрузить ветки. При этом он не поставил автомобиль на ручной тормоз. В результате грузовик тронулся, переехал водителя, съехал в кювет и перевернулся, сообщили в группе «ЧП ДТП Златоуст» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, мужчина скончался на месте.

Фото с сайта Vesti-yamal.ru

Все новости за 25.07.2018 г.»