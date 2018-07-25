Челябинск
- 62.9235р. - 0.2722
- 73.5261р. - 0.6025
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В Златоусте КамАЗ задавил собственного водителя
25.07.2018 г. 15:29
Фото с сайта Vesti-yamal.ru
В Челябинской области в результате несчастного случая погиб водитель грузовика.
Трагедия произошла около полудня в среду, 25 июля в районе 8-й линии улицы Гагарина. Водитель КамАЗа вышел из кабины, чтобы загрузить ветки. При этом он не поставил автомобиль на ручной тормоз. В результате грузовик тронулся, переехал водителя, съехал в кювет и перевернулся, сообщили в группе «ЧП ДТП Златоуст» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, мужчина скончался на месте.
Фото с сайта Vesti-yamal.ru
Новости на эту тему
- 24.07.2018 г. В Челябинске автомобиль опрокинулся на трамвайные рельсы
- 24.07.2018 г. В центре Челябинска автоледи на пешеходном переходе сбила беременную женщину и ее мать
- 23.07.2018 г. В Челябинске автомобилист задавил парня, который лежал на проезжей части
- 05.07.2018 г. В лобовом столкновении ВАЗа и иномарки в Копейске погибли два водителя
- 28.06.2018 г. Лось спровоцировал ДТП в Ленинградской области, в котором погибли два жителя Челябинска