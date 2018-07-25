Челябинск
- 62.9235р. - 0.2722
- 73.5261р. - 0.6025
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В ГИБДД напомнили челябинцам, где искать неправильно припаркованные автомобили
25.07.2018 г. 15:08
Фото с сайта vashamashina.ru
За нарушение правил парковки машины эвакуируют на штрафстоянку. В Челябинске она находится по адресу улица Энгельса, 3. В случае, если водитель не обнаружил свой автомобиль в том месте, где оставил, ему следует обратиться в дежурную часть ГИБДД по номерам 728-68-10 или 728-68-12. Если факт эвакуации подтвердится, инспектор расскажет, как вернуть автомобиль со штрафстоянки.
Фото с сайта vashamashina.ru
Новости на эту тему
- 09.07.2018 г. В Челябинске появилась новая штрафстоянка
- 14.06.2018 г. В Магнитогорске будут судить экс-сотрудника ГИБДД, который брал взятки за помощь на экзаменах
- 21.05.2018 г. В Челябинской области ГИБДД проведет массовую проверку маршруток
- 18.05.2018 г. В Челябинске откроют новый МФЦ и отдел регистрации транспорта
- 06.04.2018 г. Несмотря на то, что правила дорожного движения категорично требуют пристегиваться ремнями безопасности, споры о необходимости ремней не утихают