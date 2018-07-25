В ГИБДД напомнили челябинцам, где искать неправильно припаркованные автомобили

Фото с сайта vashamashina.ru

За нарушение правил парковки машины эвакуируют на штрафстоянку. В Челябинске она находится по адресу улица Энгельса, 3. В случае, если водитель не обнаружил свой автомобиль в том месте, где оставил, ему следует обратиться в дежурную часть ГИБДД по номерам 728-68-10 или 728-68-12. Если факт эвакуации подтвердится, инспектор расскажет, как вернуть автомобиль со штрафстоянки.

Фото с сайта vashamashina.ru

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