- 62.9235р. - 0.2722
- 73.5261р. - 0.6025
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29.06.2018 г. | 08:48
В Челябинской области будут судить бывшего директора кадрового центра, выписавшего себе премий на 18 млн рублей
25.07.2018 г. 15:05
Экс-руководителя образовательного центра в Магнитогорске обвиняют в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, директор корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» в течение шести лет, с 2011 по 2017 годы, незаконно включал себя в приказы о премировании работников. Кроме того, он учредил подставную организацию с похожим названием, через которую отмывал деньги и продавал по заниженной цене автомобили, которые принадлежали «Персоналу».
В ходе следствия обвиняемый частично возместил ущерб и заплатил 6 млн рублей. На его имущество стоимостью 30,5 млн рублей наложен арест. Уголовное дело рассматривает Ленинский районный суд Магнитогорска, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта vestikavkaza.ru
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