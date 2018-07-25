В Челябинской области будут судить бывшего директора кадрового центра, выписавшего себе премий на 18 млн рублей

Фото с сайта vestikavkaza.ru

Экс-руководителя образовательного центра в Магнитогорске обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, директор корпоративного центра подготовки кадров «Персонал» в течение шести лет, с 2011 по 2017 годы, незаконно включал себя в приказы о премировании работников. Кроме того, он учредил подставную организацию с похожим названием, через которую отмывал деньги и продавал по заниженной цене автомобили, которые принадлежали «Персоналу».

В ходе следствия обвиняемый частично возместил ущерб и заплатил 6 млн рублей. На его имущество стоимостью 30,5 млн рублей наложен арест. Уголовное дело рассматривает Ленинский районный суд Магнитогорска, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта vestikavkaza.ru

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