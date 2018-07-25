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29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
В Сосновском районе подросток скончался после падения с трактора
25.07.2018 г. 14:59
Фото с сайта sledcom.ru
Под Челябинском 14-летний мальчик разбился насмерть, выпав из трактора.
Трагедия произошла в поселке Полевом днем во вторник, 24 июля. Подросток вместе с братьями катался на тракторе. В какой-то момент 14-летний мальчик выпал из кабины, ударившись головой о металлическую часть машины. В результате ЧП школьник получил смертельную травму. Следователи проводят проверку по факту происшествия.
Фото с сайта sledcom.ru
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