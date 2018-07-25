В Сосновском районе подросток скончался после падения с трактора

Фото с сайта sledcom.ru

Под Челябинском 14-летний мальчик разбился насмерть, выпав из трактора.

Трагедия произошла в поселке Полевом днем во вторник, 24 июля. Подросток вместе с братьями катался на тракторе. В какой-то момент 14-летний мальчик выпал из кабины, ударившись головой о металлическую часть машины. В результате ЧП школьник получил смертельную травму. Следователи проводят проверку по факту происшествия.

Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 25.07.2018 г.»