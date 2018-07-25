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В Челябинске скончалась бывшая управляющая региональным отделением Центробанка
25.07.2018 г. 15:16
Фото с сайта bryansku.ru
В Челябинске на 64 году жизни скончалась экс-управляющая отделением ЦБ Ольга Грачева.
Ольга Грачева ушла из жизни в понедельник, 23 июля, после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе областного отделения Центробанка. Она более 40 лет проработала в структуре госбанка. В 2014 году Ольга Грачева возглавила региональное отделение Центробанка. Два месяца назад ушла на пенсию, оставив свой пост из-за тяжелой болезни. Редакция «Челябинского эха» выражает соболезнования родным и близким Ольги Грачевой.
Фото с сайта bryansku.ru