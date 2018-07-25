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В Челябинске из-за неправильной обрезки погибли ивы
25.07.2018 г. 15:13
Фото с сайта vk.com
В Новосинеглазово неправильная обрезка привела к гибели деревьев.
Речь идет о деревьях на улицах Чехова и Громова. Местные жители пожаловались в общественную организацию «Гражданский патруль» на некачественную омолаживающую обрезку. Из-за того, что ее провели до прекращения роста, деревья стали засыхать, некоторые из них погибли. По словам жильцов, ивы вообще не нуждались в обрезке. В мэрии совокупный ущерб в результате гибели деревьев оценили более, чем в 85 тыс. рублей, сообщили в организации «Гражданский патруль».
Фото: «Гражданский патруль» / vk.com
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