В Челябинске из-за неправильной обрезки погибли ивы

Фото с сайта vk.com

В Новосинеглазово неправильная обрезка привела к гибели деревьев.

Речь идет о деревьях на улицах Чехова и Громова. Местные жители пожаловались в общественную организацию «Гражданский патруль» на некачественную омолаживающую обрезку. Из-за того, что ее провели до прекращения роста, деревья стали засыхать, некоторые из них погибли. По словам жильцов, ивы вообще не нуждались в обрезке. В мэрии совокупный ущерб в результате гибели деревьев оценили более, чем в 85 тыс. рублей, сообщили в организации «Гражданский патруль».

Фото: «Гражданский патруль» / vk.com

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