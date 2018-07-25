Жители Южного Урала смогут увидеть «кровавую» Луну в конце рабочей недели

Фото с сайта topkin.ru

Южноуральцы смогут стать свидетелями самого длительного лунного затмения в XXI веке.

Лунное затмение произойдет в пятницу, 27 июля. Оно будет продолжаться около четырех часов. Именно столько времени потребуется спутнику для полного прохождения через тень Земли. Фаза полного затмения наступит в 01:21. За астрономическим явлением можно будет наблюдать невооруженным глазом. Во время затмения Луна приобретет кроваво-красный оттенок. По словам ученых, хорошие условия видимости будут в Казахстане и нескольких регионах России, в том числе в Челябинской области.

Фото с сайта topkin.ru

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