Челябинск
- 62.9235р. - 0.2722
- 73.5261р. - 0.6025
Персонально ваш
-
29.06.2018 г. | 08:48
Разбор полетов
Жители Южного Урала смогут увидеть «кровавую» Луну в конце рабочей недели
25.07.2018 г. 12:23
Фото с сайта topkin.ru
Южноуральцы смогут стать свидетелями самого длительного лунного затмения в XXI веке.
Лунное затмение произойдет в пятницу, 27 июля. Оно будет продолжаться около четырех часов. Именно столько времени потребуется спутнику для полного прохождения через тень Земли. Фаза полного затмения наступит в 01:21. За астрономическим явлением можно будет наблюдать невооруженным глазом. Во время затмения Луна приобретет кроваво-красный оттенок. По словам ученых, хорошие условия видимости будут в Казахстане и нескольких регионах России, в том числе в Челябинской области.
Фото с сайта topkin.ru
Новости на эту тему
- 31.01.2018 г. Ученый рассказал, каким увидят лунное затмение челябинцы
- 29.01.2018 г. В среду вечером челябинцы смогут увидеть полное лунное затмение
- 04.12.2017 г. Плотная и низкая облачность помешала жителям Урала наблюдать суперлуние
- 08.08.2017 г. Челябинцы делятся в соцсетях фотографиями лунного затмения
- 07.08.2017 г. Челябинцы сегодня вечером смогут увидеть лунное затмение