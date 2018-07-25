УФАС заподозрило челябинский аэропорт в сговоре с авиакомпаниями

Фото с сайта ross-tur.ru

Антимонопольная служба проверяет информацию о льготах, которые челябинский аэропорт предоставляет перевозчикам.

В ведомство поступило обращение от «Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта». В нем говорится, что «Челябинское авиапредприятие» предоставляет некоторым перевозчикам необоснованные льготы на обслуживания самолетов. Так, авиакомпании «Победа» челябинский аэропорт дает скидку в 65%. Руководитель регионального УФАС Анна Козлова заявила, что информация о льготе должна носить открытый характер.

«Нашим некоторым авиакомпаниям, в частности «Победе», предоставляется соответствующая скидка, аж 65%, за обслуживание воздушного судна. При этом, как мы выявили, наш аэропорт информацию об этом публично нигде не разместил. То есть, кто, на каких условиях… Вообще, скидка наверное возможна, она должна быть публична, всем ясна и понятна. И мы говорим о том, что публичности никакой нет. В этом случае предоставляют льготу непонятно на каких основаниях, на сколько времени и это является сегодня предметом исследования антимонопольным органом по Челябинской области», - прокомментировала Анна Козлова.

В центральном управлении антимонопольной службы отметили, что практику применения понижающих коэффициентов для авиакомпаний при обслуживании воздушных судов необходимо поддерживать на единообразных условиях. Решение по данному обращению примут ориентировочно в середине августа, сообщили в УФАС.

Фото с сайта ross-tur.ru

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