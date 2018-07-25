- 62.9235р. - 0.2722
- 73.5261р. - 0.6025
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29.06.2018 г. | 08:48
Минфин предложил отвязать цену полиса ОСАГО от региона и мощности машины
25.07.2018 г. 11:25
«Ведомости» изучили обновленные поправки минфина в закон «Об ОСАГО», которые во вторник, 24 июля, для согласования получили заинтересованные ведомства.
Сейчас стоимость ОСАГО определяется на основе базового тарифа (это 3432–4118 руб.) с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев, регион и мощность двигателя.
Документ отменяет два самых спорных коэффициента – мощности и региональный. Вместо них минфин предложил новые. На стоимость полиса будет влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств, следует из поправок. Увеличить стоимость полиса ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок – кроме тех, что зафиксированы камерами.
Кроме того, автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года. Насколько повысится или понизится стоимость полиса в Челябинске, пока неясно. Сегодня тарифы ОСАГО в городе одни из самых больших в стране. В среднем полис стоит порядка 10 тыс. рублей.
Фото с сайта 7info.ru
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