Минфин предложил отвязать цену полиса ОСАГО от региона и мощности машины

Фото с сайта 7info.ru

«Ведомости» изучили обновленные поправки минфина в закон «Об ОСАГО», которые во вторник, 24 июля, для согласования получили заинтересованные ведомства.

Сейчас стоимость ОСАГО определяется на основе базового тарифа (это 3432–4118 руб.) с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев, регион и мощность двигателя.

Документ отменяет два самых спорных коэффициента – мощности и региональный. Вместо них минфин предложил новые. На стоимость полиса будет влиять стиль вождения – нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств, следует из поправок. Увеличить стоимость полиса ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок – кроме тех, что зафиксированы камерами.

Кроме того, автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года. Насколько повысится или понизится стоимость полиса в Челябинске, пока неясно. Сегодня тарифы ОСАГО в городе одни из самых больших в стране. В среднем полис стоит порядка 10 тыс. рублей.

Фото с сайта 7info.ru

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