Под Челябинском появится гольф-клуб на 500 человек

Фото с сайта trendspace.ru

План создания гольф-клуба в пригороде Челябинска поддержал губернатор Борис Дубровский.

Инвестором выступила компания Pine Creek Golf Resort. В ее портфолио имеется несколько гольф-клубов в Подмосковье и один в Екатеринбурге, который является единственным на территории Урала. В Челябинской области объект откроют в Сосновском районе рядом с поселком Западный. Он будет включать поле для гольфа с 18 лунками, где могут одновременно разместиться 500 человек, а также всю необходимую инфраструктуру. Предполагается, что зимой на площадке будут кататься на беговых лыжах.

Борис Дубровский заявил, что регион открыт для подобных инвестиций. По его словам, такой объект станет стимулом для развития гольфа как олимпийского вида спорта. Губернатор поручил создать в правительстве рабочую группу для поддержки проекта. Завершить строительство гольф-клуба под Челябинском планируется к 2020 году.

Фото с сайта trendspace.ru

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