Против экс-депутата Заксобрания Челябинской области Сергея Лемешевского возбудили уголовное дело

Фото с сайта zlatmash.ru

Бывшего депутата челябинского ЗСО, который возглавляет НПО имени Лавочкина, подозревают в мошенничестве.

В среду, 25 июля, против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В данный момент он находится на свободе и подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое вступит в силу 2 августа. По версии следствия, топ-менеджер оплачивал фиктивно оказанные юридические услуги на крупную сумму.

Сергей Лемешевский с 1993 по 2005 год был заместителем гендиректора Миасского машиностроительного завода, а с 2005 года в течение десяти лет руководил Златоустовским машиностроительным заводом. За это время он дважды избирался депутатом Законодательного собрания Челябинской области. На руководящую должность в «Роскосмос» Сергей Лемешевский перешел в 2015 году.

Фото с сайта zlatmash.ru

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