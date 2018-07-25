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29.06.2018 г. | 08:48
Против экс-депутата Заксобрания Челябинской области Сергея Лемешевского возбудили уголовное дело
25.07.2018 г. 10:31
Бывшего депутата челябинского ЗСО, который возглавляет НПО имени Лавочкина, подозревают в мошенничестве.
В среду, 25 июля, против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В данный момент он находится на свободе и подал заявление об увольнении по собственному желанию, которое вступит в силу 2 августа. По версии следствия, топ-менеджер оплачивал фиктивно оказанные юридические услуги на крупную сумму.
Сергей Лемешевский с 1993 по 2005 год был заместителем гендиректора Миасского машиностроительного завода, а с 2005 года в течение десяти лет руководил Златоустовским машиностроительным заводом. За это время он дважды избирался депутатом Законодательного собрания Челябинской области. На руководящую должность в «Роскосмос» Сергей Лемешевский перешел в 2015 году.
Фото с сайта zlatmash.ru
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