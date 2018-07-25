- 62.9235р. - 0.2722
- 73.5261р. - 0.6025
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29.06.2018 г. | 08:48
УФАС: цены на бензин в Челябинске ниже, чем в других городах-миллионниках
25.07.2018 г. 10:26
Антимонопольная служба проанализировала стоимость топлива на основе данных Росстата.
Так, в июне бензин АИ-92 в Челябинске в среднем стоил 39 рублей 81 копейку, а АИ-95 - 42 рубля 87 копеек. Это самый низкий показатель среди городов-миллионников Урала и Поволжья. Также антимонопольная служба не увидела признаков сговора в повышении стоимости топлива. Руководитель челябинского УФАС Анна Козлова отметила, что рост цен на бензин имеет экономическую подоплеку, но, несмотря на это, в ведомстве ведут ежедневный мониторинг стоимости топлива на разных АЗС.
«Что является причиной роста. Мы видим то, что темпы роста оптовых цен значительно превышают темпы роста розничных цен, поэтому стопроцентно говорить о нарушении антимонопольного законодательства на розничном рынке не приходится. Но антимонопольным органом сегодня ведется ежедневный мониторинг и если вы посмотрите цифры, то увидите, что в Челябинской области традиционно цена на бензин не только сопоставима с крупными городами-миллионниками, но даже ниже», - прокомментировала Анна Козлова.
Также в УФАС заинтересовались ситуацией с ценами на газомоторное топливо. Антимонопольщики проводят проверки с целью выяснить, есть ли на рынке компании, которые занимают доминирующее положение. Это обосновали тем, что в Челябинске и Магнитогорске газ обходится дороже, чем, например, в Тюмени. Вместе с тем, в УФАС отметили, что повышение стоимости голубого топлива также отчасти оправдано экономически, поскольку оптовые цены на газ растут даже быстрее, чем на бензин.
Фото с сайта oblast45.ru
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