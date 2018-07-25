В Челябинске осудили бывшего воспитателя, который избивал детей

Фото с сайта yarcube.ru

В Челябинске вынесли приговор в отношении 56-летнего бывшего воспитателя, который избивал детей в центре помощи.

Суд установил, что обвиняемый в 2016 году неоднократно жестоко обращался с детьми. Так, осенью мужчина резко схватил девочку за руку, она упала на пол. В результате получила гематомы правой руки и левого бедра.

В другом случае сотрудник центра помощи стянул с кровати простынь, на которой находился ребенок, разговаривающий по телефону. При падении мальчик ударился головой о тумбочку.

Также воспитатель избил другого ребенка за то, что он не сдал вовремя грязное белье. Затем сотрудник центра помощи отправил мальчика убирать мужской и женский туалеты, ударив тазиком по голове.

Всем пострадавшим детям по семь-восемь лет, их родители находятся в тюрьме.

Суд назначил челябинцу наказание в виде двух лет исправительных работ. Кроме того, мужчина три года не сможет занимать должности, связанные с воспитанием детей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта yarcube.ru

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