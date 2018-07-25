Будут пробки. На проспекте Победы до конца месяца ограничили движение

25.07.2018 г. 10:19

Будут пробки. На проспекте Победы до конца месяца ограничили движение
Фото с сайта news.nashbryansk.ru

Проспект Победы на шесть дней перекрыли из-за ремонта дороги.

Движение закрыли на участке проспекта Победы от улицы Чайковского до Болейко. Ограничения ввели с 8 утра среды, 25 июля, из-за ремонта дорожного покрытия. Возобновится движение в понедельник после 20 часов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

 

 

 

Фото с сайта news.nashbryansk.ru

    

 

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